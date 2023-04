India: agenzia ministero Finanze apre indagine su “Bbc”, presunte violazioni finanziamenti esteri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione non governativa Amnesty International India si è espressa in modo critico sui controlli negli uffici dell’emittente. “Queste irruzioni sono un palese affronto alla libertà di espressione. Le autorità indiane stanno chiaramente cercando di molestare e intimidire la 'Bbc' per la sua copertura critica del Partito del popolo indiano al governo”, si legge in un comunicato. “I poteri eccessivi del dipartimento delle Imposte sul reddito vengono ripetutamente utilizzati come armi per mettere a tacere il dissenso”, prosegue la nota, citando casi precedenti riguardanti organizzazioni non governative e chiedendo la cessazione immediata di “questi atti intimidatori”. Anche il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) ha parlato di “intimidazione”, sostenendo che “le autorità indiane hanno già usato le indagini fiscali come pretesto per prendere di mira le testate giornalistiche critiche” e chiedendo di mettere fine alle “molestie” contro i dipendenti della “Bbc”. (Inn)