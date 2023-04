Trentino: Fugatti, bocciate mie due ordinanze di cattura e abbattimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io avevo sottoscritto due diverse ordinanze una per la cattura e una per l'abbattimento di Jj4...immediatamente applicabili da parte delle autorità competenti. E' accaduto che a fronte di ricorsi di organizzazioni animaliste la giustizia amministrativa ha sostanzialmente bocciato queste ordinanze. Quindi io non sono stato più nelle condizioni di poter agire. Sostanzialmente ci hanno legato le mani". Queste le parole di Maurizio Fugatti, presidente Provincia autonoma di Trento, ad "Agorà" su Rai3, sull'orsa Jj4. (Rin)