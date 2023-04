Pnrr: Gubitosa (M5s), governo Conte fatto cadere per mettere mano a soldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo ancora di quella linea su questi oltre 200 miliardi di euro che, con sacrificio, il presidente Conte ha dovuto conquistare in Europa. Noi siamo preoccupati per due motivi e per questo vogliamo un tavolo con tutti dentro per spendere questi soldi: la preoccupazione primaria è che tutti sanno che la Meloni ha votato contro il Pnrr di Conte proposto da Conte, dopodiché se il 26 per cento dei progetti lo ha fatto questo governo e l'11 il governo Conte, per motivi di tempo, perché il vero motivo per il quale il governo Conte 2 è stato fatto cadere era proprio perché volevano mettere le mani su questi soldi". Lo ha detto il vicepresidente del Movimento cinque stelle, Michele Gubitosa, ad "Agorà", su Rai3, sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Per mettere le mani su questi soldi avevano detto in campagna elettorale 'siamo pronti', sono arrivati lì e non solo hanno rinnegato tutto, oggi ci vengono a dire che devono rimandare indietro i soldi in Europa, dopo che il Paese ci sta cadendo addosso, vi dovete vergognare", ha aggiunto il parlamentare. (Rin)