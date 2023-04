Serbia: ambasciata Usa, secondo nostre informazioni Belgrado non invia armi all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti a Belgrado ha annunciato che, secondo le informazioni a sua disposizione, la Serbia non vende armi all'Ucraina. "Non possiamo commentare presunte informazioni riservate, ma secondo le nostre conoscenze, la Serbia non vende armi all'Ucraina", recita il comunicato della rappresentanza diplomatica, ripreso dall'emittente "Radio Free Europe". Anche l'ambasciata ucraina a Belgrado ha annunciato di "non avere informazioni" sul fatto che Belgrado abbia inviato o intenda inviare armi al proprio Paese. In una nota scritta, la rappresentanza diplomatica ha affermato di "non avere informazioni sulla consegna di armi dalla Serbia" e di dar seguito a tal proposito alle "dichiarazioni dei funzionari serbi". A tal proposito anche i ministri degli Esteri e della Difesa di Belgrado, Ivica Dacic e Milos Vucevic, hanno smentito ieri le informazioni diffuse dalla stampa internazionale e rilanciata dai media di Belgrado, secondo cui la Serbia avrebbe venduto o intenderebbe vendere armi all'Ucraina, sottolineando che "la Serbia non ha venduto, né intende vendere armi all'Ucraina o alla Russia, né ad altri Paesi coinvolti nel conflitto.". La notizia proverrebbe da documenti riservati del Pentagono. (Seb)