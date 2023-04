Polonia: uomo si dà fuoco davanti al consolato dell’Ucraina a Cracovia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino ucraino di 63 anni si è dato fuoco davanti al consolato dell’Ucraina a Cracovia, in Polonia. Lo ha reso noto il portavoce della polizia locale. L’evento è avvenuto questa mattina prima delle ore 8. L’uomo era in fila per entrare nel consolato generale quando ha cominciato a urlare in lingua ucraina, per poi improvvisamente versarsi addosso una sostanza infiammabile, appiccare il fuoco e iniziare a correre. Una pattuglia di polizia nei pressi e un testimone dell’accaduto hanno spento le fiamme e sul posto è arrivato un mezzo di soccorso. Il 63enne è stato ricoverato in ospedale ed è “in condizioni gravi”, come riferito dal portavoce della polizia. Le indagini sono in corso. (Vap)