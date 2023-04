Energia: Marocco, Società finanziaria internazionale e gruppo Ocp finanziano impianti solari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società finanziaria internazionale (Ifc), un'agenzia del gruppo della Banca mondiale, e il gruppo marocchino Ocp, leader nel mercato dei concimi fosfatici in Marocco, hanno rafforzato il proprio partenariato decidendo di stanziare un prestito “verde” per la costruzione di quattro centrali solari che alimenteranno le attività industriali del gruppo nel Regno nordafricano, consentendo al Paese di ridurre la sua impronta di carbonio e aumentare la produzione di fertilizzanti verdi. Lo ha riferito il gruppo Ocp in un comunicato ripreso dal sito di informazione “Hespress”. L'accordo, annunciato durante le riunioni di primavera del Fondo monetario internazionale a Washington, prevede un prestito di 100 milioni di euro da parte di Ifc per la costruzione di centrali solari nelle città di Benguerir e Khouribga, che ospitano le maggiori riserve di fosfati del Marocco. La capacità combinata degli impianti ammonterà a circa 202 megawatt e fornirà energia pulita direttamente ai siti industriali del gruppo Ocp. Il progetto sarà realizzato da Sa Energy Green Ocp, branca del gruppo Ocp costituita nel 2022 per sviluppare la produzione di energia rinnovabile.(Mar)