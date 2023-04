Mar Nero: viceministra Esteri ucraino, problemi sicurezza non sono solo questione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi di sicurezza nel Mar Nero non sono solo una questione regionale ma hanno un aspetto globale. Lo ha detto la viceministra degli Esteri dell'Ucraina, Emine Dzhaparova, alla Conferenza sulla sicurezza della regione del Mar Nero sotto il auspici della Piattaforma internazionale Crimea. Dzhaparova ha detto che, con l'evento in corso oggi a Bucarest, l'architettura della Piattaforma Crimea "è completa". Il funzionario ucraino ha aggiunto che si prevede che ai colloqui non prenderanno parte solo i Paesi della regione del Mar Nero, che sono "naturalmente preoccupati per le sfide alla sicurezza che stiamo affrontando". "Crediamo che i problemi di sicurezza nel Mar Nero non siano solo una questione regionale, ma abbiano un aspetto globale. E c'è una lezione appresa dal caso della Crimea, che ha portato a una guerra più grande, il 24 febbraio 2022, quando il male non viene fermato, si amplifica", ha aggiunto Dzhaparova. Le autorità ucraine, ha precisato la viceministra, hanno lanciato l'allarme "nel 2014, quando la Crimea è diventata una base militare russa e quando il Mar Nero e il Mar d'Azov sono diventati praticamente laghi della Federazione Russa, quando la Russia ha iniziato a bloccare le navi commerciali in arrivo dai porti ucraini nel 2017". (Rob)