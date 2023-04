Agroalimentare: oggi prima tappa del tour “Agronetwork per i territori: l’oro in bocca”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'oro in bocca" è il Giro d'Italia che Agronetwork, l'associazione di promozione dell'agroindustria costituita da Confagricoltura, Nomisma e Università Luiss ha programmato con l'obiettivo di valorizzare i prodotti e i territori che vedono protagonista il dialogo tra agricoltura e industria alimentare. La prima tappa – riferisce una nota – è oggi a Felino nella provincia di Parma, nota a tutti per la sua lunga tradizione nella realizzazione di prodotti di assoluta eccellenza, presso l'azienda agricola Casale della famiglia Sassi, leader nella produzione di Prosciutti. Sotto la lente d'ingrandimento il Prosciutto di Parma e il Parmigiano Reggiano. Le loro proprietà nutrizionali, il successo in Italia e all'estero, la lunga storia che li caratterizza, le strategie adottate per promuoverne la crescita in futuro, l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed economica, sono i temi principali dell'incontro. "Per questo primo nostro evento - afferma Sara Farnetti, presidente di Agronetwork, esperta di medicina e nutrizione funzionale – abbiamo scelto Parma, per presentare il Prosciutto di Parma e il Parmigiano Reggiano, due fiori all'occhiello del made in Italy nel mondo, di cui non tutti conoscono le caratteristiche e le qualità che li rendono importanti componenti di un'alimentazione sana. È di fondamentale importanza, infatti, in un tempo di transizione verso un sistema alimentare sempre più sostenibile, comunicare in maniera efficace e scientificamente valida i valori nutrizionali che le eccellenze alimentari esprimono nei diversi territori. (segue) (Com)