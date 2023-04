Agroalimentare: oggi prima tappa del tour “Agronetwork per i territori: l’oro in bocca” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano sono due prodotti che, seppur tradizionali, rivelano delle sorprendenti proprietà nutrizionali oggi finalmente riconosciute". Interverrà al dibattito anche Roberto Gelfi, presidente di Confagricoltura Parma, secondo il quale "all'origine di ogni prodotto alimentare di qualità realizzato qui, nella provincia di Parma, esiste un forte legame con il territorio. È un legame che diviene garanzia di genuinità ma anche di controllo e salubrità in virtù delle certificazioni necessarie quando si tratta di produzioni Dop". l prossimo incontro del tour "Agronetwork per i Territori: l'oro in bocca" si terrà l'8 giugno a Milano, presso l'Università della Birra – Fondazione Moretti – Heineken Italia, e sarà dedicato a Birra e bevande fermentate. "Attraverso la nostra iniziativa - ha dichiarato Daniele Rossi Segretario Generale di Agronetwork - vogliamo continuare a dare voce alla media impresa dell'agroalimentare in Italia, quella capace di ragionare con la supply chain agricola e costruire insieme da protagonisti delle filiere di prodotto competitive nel mondo, senza mai perdere le nostre radici territoriali e la visione comune di futuro”. (Com)