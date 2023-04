Russia: "Ria Novosti", governo stima crescita Pil al'1 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo stima la crescita del Prodotto interno lordo (Pil) circa dell'1 per cento nel 2023 e del 2 per cento nel 2024. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", citando una fonte a conoscenza dei fatti. "Il governo stima circa l'1 per cento (di crescita del Pil) quest'anno, il 2 per cento il prossimo anno. Queste sono le stime attuali, non sono ancora nelle previsioni ufficiali", ha detto la fonte di "Ria Novosti". Le attuali previsioni del ministero dello Sviluppo economico russo suggeriscono un calo dell'economia dello 0,8 per cento, ma il marzo scorso il ministero si aspettava una crescita del Pil e degli investimenti in Russia nel 2023. Il ministero aggiornerà le sue previsioni ad aprile. (Rum)