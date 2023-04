Olimpiadi 2026: Dia, servono controlli preventivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lombardia “si appresta a vivere un singolare momento storico particolare per la concentrazione di investimenti pubblici collegati all’imminente organizzazione, fra le altre importanti opere già oggetto di monitoraggio, dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 202662 e della realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per l’accesso al Next Generation Eu, il più cospicuo pacchetto di misure di stimolo all’economia, di cui si è già accennato nei precedenti contributi e che impongono la necessità di efficaci controlli preventivi”. È quanto si legge nella relazione semestrale, gennaio-giugno 2022, della Dia presentata in Parlamento. “La problematica è fra le priorità delle Autorità giudiziarie e prefettizie lombarde, nonché degli Enti locali con la predisposizione di specifici protocolli nel solco dell’esperienza già adottata per Expo 2015”, prosegue il rapporto.(Rin)