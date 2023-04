Nomine: Barelli (FI), scelte ottimali in base a qualità e merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che si debba essere soddisfatti delle nomine, si tratta di dieci figure di spicco, tra cui diverse donne, che hanno dimostrato grandi capacità e competenze nel loro settore. La selezione è stata effettuata in base a criteri di qualità e merito, senza alcuna lottizzazione o favoritismo. Alcuni manager sono stati confermati nel loro ruolo in virtù dei risultati ottenuti a favore delle società e dell'interesse nazionale dopo di che è chiaro che in Italia ci sono altre persone di alto profilo che avrebbero potuto ricoprire queste posizioni, ma io credo che sia stata fatta una selezione e una scelta ottimale per il bene comune". Lo ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, a "Radio anch'io", su Rai Radio1. (Rin)