Ucraina: Kuleba, pace vera arriverà con il ripristino dei confini del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggiungere la vera pace in Ucraina vuol dire ripristinare i confini originali del Paese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, parlando ad una conferenza sulla sicurezza del Mar Nero che si tiene a Bucarest. "Se sentite da qualcuno che la Crimea temporaneamente occupata o altri territori occupati dell'Ucraina non possono tornare sotto il controllo del nostro Stato, sappiate che siamo fortemente in disaccordo con questa posizione. Non c'è differenza tra Simferopol, Donetsk o Luhansk, fanno tutte parte dell'Ucraina, devono tornare a casa", ha affermato Kuleba. Il ministro ha ribadito che lo scopo principale di Kiev è raggiungere la pace, ma solo a condizione che i territori originali dell'Ucraina siano restituiti. "La pace reale è quando i cittadini ucraini saranno in grado di tornare a casa loro, anche nella Crimea attualmente occupata. La pace vera vuol dire navi civili nel Mar Nero, non militari. Questo è ciò per cui stiamo combattendo", ha concluso il ministro degli Esteri. (Kiu)