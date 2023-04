Libano: Unifil, medici militari italiani incontrano studenti di Alma As Sha'b

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Joint Task Force Sector West di Unifil, articolata su base Brigata paracadutisti folgore, ha svolto, in questi giorni, un ciclo di incontri con i giovani studenti delle scuole di Alma As Sha'b. In particolare, si legge in un comunicato, le figure sanitarie, medici e psicologi, hanno incontrato gli studenti offrendo loro uno spazio di riflessione e di confronto su tematiche importanti legate allo sviluppo ed alla crescita personale. L’Ufficiale Psicologo del Contingente ha coinvolto i giovani, attraverso l'ascolto di un audiolibro, quale premessa al confronto sulle emozioni e sulle strategie di gestione mirate anche al potenziamento della resilienza, fondamentale per lo sviluppo e la crescita dei ragazzi poiché aiuta nella corretta gestione degli eventi quotidiani che la vita ci propone. (segue) (Com)