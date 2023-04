Libano: Unifil, medici militari italiani incontrano studenti di Alma As Sha'b (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante del Settore ovest e del contingente italiano, generale di brigata Roberto Vergori, ha sottolineato quanto sia importante dedicare risorse ed energie per intercettare opportunità per le giovani generazioni, in ogni campo, per permettere la crescita individuale e collettiva. “Non bisogna arrendersi davanti alle fatiche, occorre rialzarsi davanti alle difficoltà della vita costruire un futuro migliore con il dialogo e l’altruismo, affinché nessuno resti indietro”. Le attività svolte in Teatro Operativo sono condotte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando operativo di bertice interforze (Covi), che è l'alto comando della Difesa, deputato alla pianificazione, coordinazione e direzione delle operazioni militari, delle esercitazioni interforze nazionali e multinazionali e delle attività a loro connesse. (Com)