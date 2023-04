Corea del Sud: Corte suprema, Google deve divulgare dati personali trasmessi a autorità Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema della Corea del Sud ha preso posizione a favore degli internauti del Paese, decretando che il colosso del web Google debba divulgare i registri relativi ai dati personali dei consumatori trasmessi all'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (Nsa). La sentenza giunge al culmine di una causa giudiziaria intentata nel 2014 da sei attivisti per i diritti umani sudcoreani, dopo le rivelazioni di Edward Snowden riguardo lo spionaggio dell'Nsa ai danni di utenti di Internet tramite il programma segreto denominato "Prism". La Corte suprema ha stabilito che le politiche in vigore negli Usa, che proibiscono la condivisione coi consumatori delle informazioni relative alla condivisione dei loro dati con l'intelligence, siano scavalcate dalla giurisdizione sudcoreana. Più in generale, la Corte ha riconfermato che un consumatore residente in Corea del Sud possa intentare causa nel Paese contro una società con sede all'estero. Infine, i giudici della massima corte sudcoreana hanno stabilito che i registri dei trasferimenti dei dati degli utenti alle autorità investigative Usa debbano essere forniti ai diretti interessati una volta conclusi i relativi casi negli Stati Uniti. (Git)