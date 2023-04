Germania: inflazione in calo a marzo al 7,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuo in Germania è diminuito a marzo al 7,4 per cento dall'8,7 per cento di gennaio e febbraio. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che ha confermato il dato preliminare, pari al minimo da agosto del 2022. Il prezzo dei generi alimentari ha sperimentato un balzo del 22,3 per cento su base annua, mentre quello di beni e servizi è salito del 7,4 per cento. Per il costo dell'energia si registra un +3,5 per cento dopo il +19 per cento di febbraio. (Geb)