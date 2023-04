Fisco: Leo sul cuneo, da maggio raddoppia il taglio in busta paga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il viceministro Leo, questa "è la prova dell'attenzione di questo governo verso il mondo del lavoro dipendente, che ci sta a cuore come quello del lavoro autonomo". Il viceministro osserva inoltre che "l'intervento sul cuneo è soprattutto una risposta al caro-vita. La riforma del fisco, invece, cambierà strutturalmente il sistema fiscale, per ridurre il prelievo e migliorare i rapporti con i contribuenti. Il governo conferma il suo impegno su questo fronte, in continuità con la linea della cautela sugli equilibri di bilancio", ha concluso Leo. (Res)