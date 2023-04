Pnrr: Natalucci (Fmi), il Piano è lo scudo contro l'instabilità finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spendere i soldi del Pnrr, e faròp bene, è un elemento fondamentale per difendere l'Italia dai rischi dell'instabilità finanziaria globale generata dai problemi bancari negli Usa. A dirlo, in una intervista a "Repubblica" è Fabio Natalucci, che come vice direttore dell'Fmi per i Monetary and Capital Markets è al centro di questa tempesta. "Il problema - spiega il vice direttore - è stato soprattutto l'esposizione al rischio dei tassi di interesse non prezzato, per gli investimenti nei titoli di Stato americani non soggetti alla pratica del mark to market". "A livello aggregato - aggiunge - c'erano più di 600 miliardi di titoli di questa tipologia alla fine del quarto trimestre del 2022. Facendo un esercizio sull'effetto del mark to market istantaneo sull'intero universo delle banche americane, il 9 per cento subirebbe un impatto che porterebbe il capitale sotto il 7 per cento, livello minimo della regolamentazione". Natalucci osserva che "la preoccupazione principale riguarda l'effetto che ciò avrebbe sulla profittabilità delle banche, quando i costi dei depositi stanno salendo, e quindi la riduzione del credito, che avrebbe un impatto sull'economia reale". (segue) (Res)