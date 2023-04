Pnrr: Natalucci (Fmi), il Piano è lo scudo contro l'instabilità finanziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle condizioni di salute del sistema italiano: "Le banche in Europa godono di alcuni fattori positivi. Uno è che questi portafogli soggetti al rischio mark to market sono più piccoli rispetto alle banche statunitensi. Poi le regole di Basilea III vengono applicate a tutti. Ci sono però due sfide. La prima è la profittabilità in generale delle banche europee, più bassa di quelle americane. Se l'economia rallenta, c'è il rischio di una riduzione dei prestiti. La seconda potenzialmente è quando verso la metà dell'anno bisognerà iniziare a restituire i Tltro della Banca centrale europea. Due paesi hanno uno stock di Tltro superiore all'eccesso di liquidità disponibile, e l'Italia è uno". Se ci fossero problemi, "la Bce ha il Transmission Protection Instrument per separare la politica monetaria dalla stabilità finanziaria". Natalucci rileva infine come l'ingrediente necessario per la stabilità finanziaria sia "la crescita. Perciò è importante completare le riforme strutturali, far salire il potenziale del paese, riportare l'inflazione in basso, e l'outlook fiscale". Quanto conta il Pnrr "non c'è bisogno di dirlo. È uno strumento fondamentale. Ha effetti sulle riforme strutturali, aiuta la posizione fiscale, ma soprattutto la produttività". (Res)