Sardegna: sottoscritto accordo Cigs per lavoratori fonderia San Gavino Monreale

- Un accordo di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale è stato siglato tra l’assessore regionale del Lavoro Ada Lai, la Portovesme Srl, le organizzazioni datoriali, sindacali e le RSU aziendali per i lavoratori dell’unità produttiva di San Gavino Monreale, operativa nella raffinazione del piombo e nella produzione di metalli preziosi. La CIGS interesserà 53 lavoratori al giorno, ossia l’intero organico aziendale in forza presso la fonderia. La Società, infatti, ha confermato l’intenzione di ricorrere alla massima rotazione possibile con una sospensione massima di 53 lavoratori al giorno. Il periodo presumibile è di massimo 12 mesi, decorrenti dal 13.4.2023. Il pagamento del trattamento di integrazione salariale avverrà mediante anticipazione da parte della Portovesme S.r.l. (segue) (Rsc)