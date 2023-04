Sardegna: sottoscritto accordo Cigs per lavoratori fonderia San Gavino Monreale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il presidente Solinas ha mantenuto l’impegno di garantire la sicurezza sociale dei lavoratori - ha affermato l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai - in attesa dell’attuazione del piano di risanamento previsto per la linea produttiva di San Gavino Monreale, finalizzato a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali. La Regione non lascia solo nessuno - ribadisce l’esponente dell’esecutivo Solinas - tutela i lavoratori e le loro famiglie ricorrendo agli ammortizzatori sociali per preservare le professionalità e le competenze, che da anni operano nello stabilimento di San Gavino Monreale. L’Assessorato del Lavoro - conclude l’assessore - è disponibile a mettere in campo progetti di politica attiva per il lavoro anche per i lavoratori interinali, oltre che a specifiche misure mirate all’orientamento e all’aggiornamento professionale ”. (Rsc)