Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

- - L'Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli parteciperà al Convegno "Progetto FUTURE. Il contrasto alla violenza di genere e gli strumenti di valutazione del rischio di recidive". Aula Odeion – facoltà di Lettere e Filosofia, Università La Sapienza, piazzale Aldo Moro,5 (Ore 9:30)– L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa al secondo incontro del seminario "Il Talk Show: informazione o spettacolo? Il caso italiano". Aula Moscati della Macroarea di Lettere e Filosofia, Università di Tor Vergata (Ore 9:30).- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari interviene alla presentazione annuale del rapporto sui rifugiati a cura del Centro Astalli. Teatro Argentina, Largo di Torre Argentina, 52 (Ore 11)- L'assessora alla Scuola, Formazione Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa all'evento "Building peace and security in Ukraine: the role of women", promosso da WIIS Italy. Campidoglio, Sala Laudato Si' (Ore 11) (segue) (Rer)