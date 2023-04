Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora alla Scuola, Formazione Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa ad uno dei laboratori della Mappa della città educante con le Biblioteche di Roma, dal titolo "Oltre le frontiere. Storie di rifugiati nelle scuole". Via Alessandro Volta, 43 (CFP Simonetta Toti) (Ore 12:30)- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari interviene all'incontro "PNRR Fondi Europei per il Sociale, progettiamo insieme per il X Municipio". Teatro Lido di Ostia, via delle Sirene 22 –Ostia (Ore 17:30)- L'Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli parteciperà al talk "Verso il 2030 - Il mondo con gli occhi di domani", nell'ambito della prima edizione del Premio Film Impresa. Incontro con Alberto Tripi, presidente Almaviva e Giuseppe Scognamiglio, direttore generale Comitato Promotore Expo Roma 2030. Casa del Cinema, largo Marcello Mastroianni,1 (Ore 18) (segue) (Rer)