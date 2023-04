Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Sesto incontro dei Transition Talks, un ciclo di appuntamenti pensato e realizzato per offrire agli studenti dell'Università Lumsa uno strumento di informazione e riflessione sui grandi cambiamenti in atto nel sistema economico e sociale. Università Lumsa in via Pompeo Magno 28 a Roma (ore 14)- Il Pnrr e l'investimento nello student housing, organizzato da Scenari Immobiliari e Camplus. Nazionale Spazio eventi in via Palermo 10 a Roma (ore 10) (Rer)