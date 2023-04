Energia: Tabarelli (Nomisma), il peggio è passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La percezione è che la crisi energetica sia passata, la grande paura è finita. E oggettivamente il disastro è stato evitato, anche se noi oggi paghiamo il gas tre volte la media pre crisi e cinque volte quello che pagano Usa e Cina. La nostra aspirazione a una maggiore crescita deve fare i conti anche con questa realtà", dice a "Italia Oggi" Davide Tabarelli, presidente di Nomisma energia, commentando il Def approvato dal governo in cui il tesoretto di 3 miliardi è stato destinato alla riduzione del cuneo fiscale. Poi spiega quanto ci è costato in termini di aiuti tenere a bada la crisi: "Circa 20 miliardi a trimestre lo scorso anno, cinque quest'anno. E la guerra Russia-Ucraina non è finita, neppure le tensioni tra Usa e Cina". Eppure, aggiunge Tabarelli, "nel sottosuolo italiano abbiamo potenzialmente 10 miliardi metri cubi di gas da estrarre ogni anno che lasciamo lì per i divieti della cultura ecologista: ogni anno rinunciamo a 4 miliardi di maggiori entrate che invece trasferiamo all'estero, un delitto economico". Tra riduzione delle bollette e tempo mite, l'annunciato disastro energetico quest'inverno non c'è stato. E il governo nel Def punta i 3 miliardi di maggiore crescita alla riduzione del cuneo fiscale. "Ad aprile abbiamo registrato una riduzione drastica delle bollette elettriche, del 55 per cento, questo consente al governo di puntare nel Def su altri fronti, come la riduzione del cuneo per sostenere i salari e dunque la domanda interna. La percezione anche della gente comune è che la grande paura è finita". (segue) (Res)