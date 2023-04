Energia: Tabarelli (Nomisma), il peggio è passato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non si tratta solo di percezione: "No, oggettivamente il disastro è stato evitato, anche se noi oggi paghiamo il gas sul mercato europeo 45 euro per megawattora, tra le due e le tre volte la media pre-crisi e cinque volte quello che pagano Usa e Cina. Ma il segno è meno: a fine agosto 2022 pagavamo 330 euro a megawattora. E questo vuol dire tanto in termini di clima positivo. Ma non vuol dire che la crisi sia definitivamente superata". Quanto ai costi degli aiuti per tenere a bada la crisi finora: "Circa 20 miliardi a trimestre lo scorso anno per aiutare famiglie e imprese, 5 quest'anno, tutto a carico del debito pubblico. L'ultimo intervento del governo prevede per tutto il secondo trimestre dell'anno le agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica alle famiglie economicamente svantaggiate e la riduzione fino alla fine di giugno dell'Iva sul gas al 5 per cento, rispetto al 22, mentre saranno azzerati gli oneri di sistema sul gas e buona parte di quelli elettrici". E dopo: "Tutto dipende dall'andamento dei prezzi, se scendono i prezzi del gas scendono anche i prezzi dell'elettricità, ogni tre mesi occorrerà fare un tagliando e verificare la situazione", ha concluso Tabarelli. (Res)