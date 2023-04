Ucraina: Podolyak sui militari decapitati dai russi, vogliono intimidirci e piegarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è alcuna ragione per dubitare della realtà di questo video. Non si tratta di un caso isolato e neppure di un gesto estremo di fanatici. Piuttosto, la decapitazione di un prigioniero ucraino è parte integrante della ben ponderata strategia russa volta alla distruzione sistematica degli ucraini e in questo caso mira anche a demoralizzare in vista della nostra controffensiva militare", dice al "Corriere della Sera" Mykhailo Podolyak, uno dei più noti consiglieri di Zelensky, commentando a caldo la diffusione in Rete di quelle che paiono le riprese della decapitazione di un prigioniero ucraino da parte di soldati russi. Da Mosca lo definiscono un atto 'orribile', dicono che occorre verificare l'autenticità del video. "Vogliono intimidire, cercano di provocare il panico su larga scala - spiega il consigliere ucraino - In realtà, questo video è il riflesso del mondo russo: un mondo che non riguarda la letteratura o la musica, ma mira a distruggere i territori sovrani dei Paesi vicini. Mosca minaccia chiunque aiuti l'Ucraina. Noi ricordiamo la disumana crudeltà l'anno scorso durante l'occupazione di Bucha, Hostomel o Borodyanka. Fu scioccante, sembrò qualcosa di eccezionale". "Abbiamo scoperto presto - racconta Podolyak - che la Russia non era venuta per combattere, bensì per uccidere e violentare. Siamo attaccati da una dittatura dove dominano omicidi e torture: così abbiamo compreso che è impossibile negoziare con un nemico di questa risma. E mi sembra anche sia giunto il momento che gli altri Paesi, soprattutto quelli europei, smettano di cercare l'umano nel corpo di un cannibale consapevole. La Russia non comprende l'umanesimo, non rispetta diritti umani: se ne traggano le conclusioni". (segue) (Res)