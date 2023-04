Ucraina: Podolyak sui militari decapitati dai russi, vogliono intimidirci e piegarci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai documenti riservati statunitensi trapelati relativi al conflitto russo-ucraino: "Quei documenti in generale non hanno alcun valore operativo e non rivelano gli scenari tattici o le nostre intenzioni. Molti fanno parte delle normali raccolte di dati per valutare la situazione. Alcuni paiono plausibili, altri sono già noti da fonti aperte, altri ancora sono stati volutamente distorti dai russi. Comunque, non vedo come possano influenzare gli eventi". A metà maggio il rischio è di restare senza contraerea: "Non c'è alcun pericolo di questo tipo. E comunque abbiamo molte più soluzioni logistiche anche solo rispetto a quattro mesi fa. Va ricordato che stiamo affrontando una guerra vasta e intensa come non se ne vedevano da 80 anni. Siamo sempre stati in grado di rispondere alla minaccia russa, anche se non del tutto. Ora stiamo lavorando con gli alleati per creare un meccanismo centralizzato per garantire la difesa dei cieli, sono sicuro che ce la faremo", ha concluso Podolyak. (Res)