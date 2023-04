Francia-Italia: Marine Le Pen, sto con Salvini e contro la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono la sorella gemella di Meloni, resto fedele a Salvini". Marine Le Pen, normalizzata ancora di più con i suoi 89 deputati eletti in parlamento, in una intervista a "Repubblica" rifiuta una svolta 'melonista', ovvero diventare pro-Ue e pro-Nato. "Resto euroscettica, convinta che la Francia debba uscire dal comando integrato della Nato, e contraria alla consegna di armi offensive all'Ucraina", dice la leader francese, aggiungendo: "Una vittoria della Russia sarebbe una catastrofe". Le Pen plaude al 'terzismo' di Emmanuel Macron tra Cina e Usa: "È la posizione gollista della Francia". Continua a sognare un grande eurogruppo dei sovranisti, e sull'immigrazione promette di indire un referendum. Secondo un sondaggio, se le elezioni presidenziali si tenessero oggi, batterebbe Macron con il 55 per cento dei voti. "Stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato. Durante la campagna presidenziale abbiamo proposto un progetto serio, dettagliato, sollevando problemi che si sono rivelati veri nell'ultimo anno. Ed è su questa competenza e sul rispetto del funzionamento delle nostre istituzioni che riusciamo a ottenere la fiducia di una parte sempre più importante dei francesi". (segue) (Res)