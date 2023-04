Francia-Italia: Marine Le Pen, sto con Salvini e contro la Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se fosse all'Eliseo, "la prima cosa a cui penserei è l'interesse della Francia. Fin dall'inizio abbiamo detto: la Russia sta commettendo un grave errore attaccando militarmente l'Ucraina e violando la sua sovranità territoriale e politica. Resta il fatto che il mondo è così com'è, e non come vorremmo che fosse. Perciò farei tutto il possibile affinché la Francia promuova una risoluzione pacifica del conflitto. Per una semplice ragione: non vedo altre soluzioni valide". "O la Russia - continua Le Pen - vince la guerra, e sarebbe catastrofico perché tutti i Paesi che hanno un conflitto territoriale penseranno di poterlo risolvere con le armi. O l'Ucraina vince, e questo significherebbe che la Nato è entrata nel conflitto, e quindi l'inizio della Terza guerra mondiale. Non mi sembra una prospettiva felice. Oppure, continueremo a fornire armi all'Ucraina a pioggia e allora ci troveremo di fronte a una nuova guerra dei cent'anni che, viste le perdite umane, sarebbe una tragedia". (segue) (Res)