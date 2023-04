Francia-Italia: Marine Le Pen, sto con Salvini e contro la Nato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meloni è arrivata al potere come europeista, filo Nato e filo Usa: "Resto euroscettica, e ogni giorno che passa lo divento di più. Non sono scettica sull'Europa, ma sull'organizzazione politica dell'Ue. Inoltre, la Francia ha un'eredità politica e un'indipendenza a livello internazionale. Meloni è favorevole alla Nato perché è italiana. Ci sono parti del suo progetto che non condivido. Politicamente mi sento più vicina a Matteo Salvini e non adatto il mio discorso ai risultati elettorali: sono una persona leale". Quanto al nuovo governo italiano: "Meloni sta governando senza attirare le critiche agitate dalla demonizzazione in atto prima della sua elezione. La stessa cosa era successa prima che vincessimo le comunali. Questo processo alle intenzioni caricaturale, molto lontano dalla realtà, è un vantaggio per noi. Quando andremo al potere, la gente vedrà che non arriva l'apocalisse, ma anzi una politica di buon senso", ha concluso Le Pen. (Res)