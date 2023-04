Serbia: ambasciata ucraina, "nessuna informazione" su invio armi da parte di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata ucraina a Belgrado ha annunciato di "non avere informazioni" sul fatto che Belgrado abbia inviato o intenda inviare armi al proprio Paese. In una nota scritta, la rappresentanza diplomatica ha affermato di "non avere informazioni sulla consegna di armi dalla Serbia" e di dar seguito a tal proposito alle "dichiarazioni dei funzionari serbi". Lo riporta la stampa locale. I ministri degli Esteri e della Difesa di Belgrado, Ivica Dacic e Milos Vucevic, hanno smentito ieri le informazioni diffuse dalla stampa internazionale e rilanciata dai media di Belgrado, secondo cui la Serbia avrebbe venduto o intenderebbe vendere armi all'Ucraina, sottolineando che "la Serbia non ha venduto, né intende vendere armi all'Ucraina o alla Russia, né ad altri Paesi coinvolti nel conflitto.". La notizia proverrebbe da documenti riservati del Pentagono. (Seb)