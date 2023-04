Usa: senatrice democratica Feinstein chiede nomina sostituto temporaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice democratica statunitense Dianne Feinstein ha confermato ieri che il suo ritorno a Washington è stato ritardato da problemi di salute, e ha chiesto la nomina di un sostituto temporaneo che assicuri il funzionamento della commissione Giustizia del Senato. L'89enne Feinstein, che è il membro più anziano del Senato Usa e ha già annunciato l'intenzione di non ricandidarsi alle prossime elezioni, è assente da marzo a seguito di un ricovero per herpes zoster, ma già da alcuni anni diversi esponenti politici esprimono dubbi in merito alla sua capacità di assolvere ai suoi incarichi istituzionali. Ieri, però, hanno chiesto le dimissioni di Feinstein due deputati esponenti del suo stesso partito, che hanno lamentato lo stallo dei lavori della commissione Giustizia del Senato, incaricata tra le altre cose di confermare importanti nomine giudiziarie della Casa Bianca. (Was)