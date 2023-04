Ucraina: documenti Pentagono, gruppo Wagner ha tentato di acquistare armi dalla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo paramilitare russo Wagner, protagonista dei combattimenti in corso da un anno in Ucraina, ha tentato di acquistare armi e forniture militari dalla Turchia, Paese membro della Nato. E' quanto emerge da uno dei documenti riservati del dipartimento della Difesa Usa trapelati sui social media la scorsa settimana, ottenuto dall'emittente televisiva "Cnn". Secondo il documento, rappresentanti della milizia privata russa hanno incontrato "contatti turchi" all'inizio di febbraio, nel tentativo di negoziare "l'acquisto di armi ed equipaggiamenti dalla Turchia". L'intenzione del gruppo paramilitare sarebbe stata di utilizzare le armi in Ucraina e in Mali. Il documento non specifica l'identità dei "contatti", né se il governo della Turchia fosse a conoscenza dell'incontro. Non esiste inoltre al momento alcuna evidenza di una vendita di armi da parte della Turchia al gruppo Wagner. Il documento afferma inoltre che il gruppo guidato da Evgenij Prigozhin si prepari a riprendere i reclutamenti di carcerati nei penitenziari della Russia. (Was)