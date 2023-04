Usa-Repubblica Dominicana: vicesegretaria di Stato Sherman incontra presidente Abinader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato ieri il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, Lo ha reso noto il dipartimento di Stato Usa tramite una nota, secondo cui l'incontro è servito a discutere i valori e gli interessi comuni, nonché la cooperazione nell'ambito del Partenariato Usa-Paesi Caraibici. Sherman è impegnata in un viaggio ufficiale a New Orleans, nello Stato Usa della Louisiana, a Santo Domingo e a Buenos Aires, in Argentina. A New Orleans Sherman ha incontrato "funzionari, studenti e leader comunitari locali" per "meglio comprendere come realizzare una politica estera Usa più innovativa e inclusiva". Nella Repubblica Dominicana, la vicesegretaria ha incontrato oltre al presidente Abinaderl anche il ministro degli Esteri Robert Alvarez e alti funzionari locali, coi quali ha anche fatto il punto della situazione ad Haiti. A Buenos Aires, infine, la funzionaria parteciperà alle celebrazioni per il 40mo anniversario del ritorno del Paese alla democrazia e i 200 anni di relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti, e incontrerà tra gli altri il ministro degli Esteri Santiago Cafiero. (Was)