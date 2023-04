Usa: esplode azienda casearia nel Texas, morti 18 mila capi di bestiame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una violenta esplosione verificatasi in una azienda casearia vicino a Dimmitt, nello Stato Usa del Texas, ha causato il ferimento di una persona e la morte di circa 18 mila capi di bestiame. Lo riferiscono i media statunitensi, precisando che l'incidente si è verificato lunedì mattina. La causa dell'esplosione e del successivo incendio è oggetto di indagini, ma gli investigatori sospettano il surriscaldamento di un macchinario per l'aspirazione dello stallatico. Una dipendente dell'azienda, rimasta intrappolata in un locale per la mungitura, ha riportato ferite gravi ed è stata elitrasportata in ospedale. La morte di 18 mila bovini in un singolo incidente non ha precedenti negli Stati Uniti: l'unico caso simile, secondo il gruppo Animal Welfare Institute, risale al 2020, quando l'incendio di una azienda casearia nello Stato di New York causò la morte di circa 400 capi di bestiame. (Was)