Ucraina: "Nyt", documenti riservati Usa descrivono forti divisioni tra agenzie russe

- Nuovi documenti d'intelligence statunitensi riservati descrivono profonde divisioni tra funzionari e agenzie governative della Russia in merito all'andamento del conflitto in Ucraina. Lo scrive il quotidiano statunitense "New York Times", sulla base "di una nuova serie di documenti d'intelligence circolati online", in aggiunta alle 53 pagine trapelate la scorsa settimana. Secondo il quotidiano, i nuovi documenti - 27 pagine in tutto, datate 28 febbraio - descrivono rivalità e profondi disaccordi tra i funzionari russi, specie in merito all'entità delle perdite militari subite in Ucraina, di cui le forze armate russe fornirebbero bilanci sottostimati. I documenti sembrano anche fornire l'immagine di una profonda penetrazione dell'intelligence statunitense nell'apparato di sicurezza e nella struttura di comando russe. In un documento in particolare, funzionari d'intelligence Usa affermano che il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha "accusato" il ministero della Difesa di "offuscare le perdite russe in Ucraina" e di esitare a trasmettere informazioni negative lungo la catena di comando. In particolare, il ministero della Difesa russo non conteggerebbe tra le perdite i morti tra i ranghi della Guardia nazionale, del gruppo paramilitare Wagner e delle milizie cecene. I documenti non forniscono dettagli contestuali in merito alle informazioni raccolte dall'intelligence Usa, ma sostengono che secondo l'Fsb le perdite russe in Ucraina siano "vicine a 110 mila tra morti e feriti in azione". (Was)