Ucraina: documenti intelligence Usa, Serbia ha inviato armi a Kiev

22 luglio 2021

- La Serbia ha inviato, o si starebbe preparando ad inviare, forniture militari all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. È quanto si legge in uno dei documenti di intelligence statunitensi recentemente comparsi su diverse piattaforme social, tra cui Twitter, Telegram e Discord, ottenuto dal “New York Times”. Nel documento, datato 2 marzo 2023, viene riportato un grafico in cui la Serbia è inclusa in un gruppo di Paesi europei che si sono rifiutati di addestrare i militari ucraini, ma che “hanno inviato, o si sono impegnati ad inviare, forniture militari”. In precedenza, alcune fonti stampa russe non confermate hanno riferito che armamenti serbi sarebbero arrivati in Ucraina, spingendo le autorità di Mosca a chiedere un chiarimento al presidente serbo, Aleksandar Vucic, e ad affermare che l’invio di forniture militari a Kiev rappresenterebbe una “questione molto seria”, che rischia di danneggiare la relazione tra i due Paesi. Il ministro della Difesa serbo, Milos Vucevic, ha smentito oggi la notizia, affermando che Belgrado “non ha inviato o venduto armi all’Ucraina e nemmeno alla Russia, né ha in programma di farlo”. (Was)