G7: ministri Finanze riuniti a Washington, ribadito sostegno a Kiev e impegno su resilienza economica

- I ministri delle Finanze e i governatori delle Banche centrali del G7 si sono riuniti oggi a Washington, nel quadro delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale in corso nella capitale Usa. Durante la riunione, a cui hanno partecipato anche i vertici del Fmi, della Banca mondiale, dell’Ocse e il ministro delle Finanze ucraino, Sergii Marchenko, sono stati discussi gli ultimi sviluppi nello scenario macroeconomico e finanziario globale. I partecipanti, si legge nel comunicato finale, hanno ribadito l’impegno a mantenere la stabilità finanziaria internazionale. “La crescita globale si è dimostrata più resiliente del previsto: il tasso di inflazione rimane elevato, e le banche centrali sono impegnate a mantenere la stabilità dei prezzi”, si legge nel documento, in cui viene sottolineato anche che i recenti sviluppi sul fronte delle banche hanno generato “ulteriore incertezza”. Il G7 ha comunque ribadito che il sistema finanziario internazionale “rimane resiliente”, grazie ai provvedimenti presi dai singoli Paesi. (segue) (Was)