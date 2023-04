Paesi Bassi-Francia: Rutte, visita di Macron rafforza rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente Emmanuel Macron rafforza ulteriormente la stretta amicizia tra Francia e Paesi Bassi. "Insieme, ci impegniamo per un'Europa più forte, più verde e più sicura", ha scritto su Twitter il premier olandese Mark Rutte. "Francia e Paesi Bassi lavorano fianco a fianco su più campi, sia a livello bilaterale che all'interno dell'Ue o della Nato. Abbiamo discusso molti argomenti come il nostro sostegno comune e incrollabile all'Ucraina di fronte all'aggressione russa", ha evidenziato Rutte. "La nostra cena di lavoro al Rijksmuseum ha permesso di proseguire la discussione su altri temi urgenti dell'agenda europea, come le migrazioni, la competitività dell'economia europea e la lotta ai cambiamenti climatici", ha scritto ancora il premier olandese. (Beb)