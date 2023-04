Germania-Cina: ministra Esteri Baerbock, nessun interesse a disaccoppiamento economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non ha “alcun interesse a un disaccoppiamento economico” dalla Cina. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, alla partenza da Berlino per Pechino, dove sarà in visita da domani al 15 aprile. L'esponente dei Verdi ha affermato che intende sfruttare il viaggio per esplorare “opportunità di cooperazione futura e riduzione dei pericoli di una dipendenza unilaterale”. Per la Germania, ha sottolineato la titolare della diplomazia di Berlino, “molto dipende dal fatto che riusciremo a bilanciare correttamente le nostre future relazioni con la Cina”. In cima all'agenda della visita a Pechino, per la ministra degli Esteri tedesca vi è l'interesse a “porre fine nella maniera più rapida, permanente ed equa possibile alla guerra sulla nostra porta di casa d'Europa in Ucraina”. Intanto, “la bussola della politica europea nei confronti della Cina” si articola sulla triade che descrive il Paese come “partner, concorrente, rivale sistemico”. Secondo Baerbock, “la direzione in cui oscillerà l'ago in futuro dipende anche dal percorso scelto dalla Cina”. Con la sua strategia per questo Paese, il governo tedesco terrà conto del mutato ruolo della Cina nel mondo. In questa prospettiva, dopo la revoca delle restrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19 nel Paese, con la visita a Pechino Baerbock intende “avere un quadro più preciso del corso che stanno prendendo le nuove autorità” cinesi, anche in considerazione della “tensione tra controllo politico e apertura economica”. Inoltre, Baerbock vuole esplorare opportunità per una maggiore cooperazione nella promozione della società civile, nella protezione del clima e in settori orientati al futuro come le energie rinnovabili. (segue) (Geb)