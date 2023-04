Germania-Cina: ministra Esteri Baerbock, nessun interesse a disaccoppiamento economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, ha evidenziato la ministra degli Esteri tedesca, la Germania non ha “alcun interesse nel disaccoppiamento economico” dalla Cina, che sarebbe “comunque difficile in un mondo globalizzato”. Tuttavia, i rischi di dipendenze unilaterali devono essere considerati in maniera sistematica e ridotti. Ciò vale anche “in considerazione dello scenario orribile di un'escalation militare nello Stretto di Taiwan, attraverso cui scorre ogni giorno il 50 per cento del commercio mondiale”. A Pechino, l'esponente dei Verdi sottolineerà quindi anche la comune convinzione europea che un cambiamento unilaterale dello status quo nello Stretto di Taiwan, e ancor più un'escalation militare, sarebbe inaccettabile. La titolare della diplomazia di Berlino affronterà anche la questione della protezione dei diritti umani universali in Cina, che deve far parte di “eque condizioni di concorrenza”. Secondo Baerbock, come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Cina ha una responsabilità speciale per la pace mondiale e o il suo ruolo nell'influenzare la Russia “avrà implicazioni per tutta l'Europa e per le nostre relazioni” con Pechino. (Geb)