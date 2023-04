Usa: Schwarzenegger ripara buche stradali a Los Angeles, ma cementa per errore un canale di servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fa discutere negli Stati Uniti un video pubblicato su Twitter dall'attore ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger, che per sensibilizzare l'amministrazione di Los Angeles in merito al cattivo stato del manto stradale urbano si è filmano mentre ripara personalmente una buca con pala e cemento. "Come dico sempre, non basta lamentarsi, ma occorre fare qualcosa. Ecco fatto", afferma l'attore nel video, pubblicato sul suo profilo Twitter martedì. Schwarzenegger spiega di aver atteso per tre settimane una risposta dell'amministrazione cittadina in merito al cattivo stato della strada antistante la sua abitazione e ai disagi causati ad automobilisti e ciclisti della zona, senza ottenere alcuna risposta. Il video è divenuto subito virale, ma le buone intenzioni del celebre attore sembrano aver sortito un effetto indesiderato. Ieri, infatti, un portavoce dell'amministrazione di Los Angeles ha dichiarato all'emittente televisiva "Nbc News" che Schwarzenegger ha cementato un canale di servizio a cielo aperto dell'azienda distributrice di gas SoCal Gas, scambiandolo erroneamente per una buca sul manto stradale. "Non era una buca, ma uno scavo di servizio relativo a un lavoro attivo e autorizzato dell'azienda SoCal Gas, che prevede la conclusione dei lavori alla fine di maggio", ha dichiarato il portavoce. I media statunitensi segnalano però come lo stato di incuria delle strade e i lavori urbani incompiuti siano oggetto di frequenti critiche da parte degli abitanti della città californiana. (Was)