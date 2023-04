Imprese: Apple discute coi fornitori la produzione di MacBook in Thailandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple sta discutendo coi suoi fornitori l'avvio della produzione di MacBook in Thailandia. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano "Nikkei", secondo le discussioni rientrano negli sforzi del colosso dell'elettronica statunitense per diversificare le proprie basi produttive oltre la Cina in risposta alle incertezze di carattere geopolitico. Apple ha avviato da più di un anno la produzione degli Apple Watch in Thailandia, e localizzarvi la produzione dei MacBook aumenterebbe ulteriormente l'importanza di quel Paese asiatico nell'ambito della catena di fornitura dell'azienda di Cupertino. Come ricordato da "Nikkei", Apple intende già avviare la produzione dei MacBook in Vietnam entro la prima metà di quest'anno; in Thailandia potrebbero essere collocate le ultime fasi dei processi di assemblaggio. (Git)