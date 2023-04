Brasile: vendite al dettaglio a gennaio aumentate del 3,8 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari delle vendite al dettaglio in Brasile è cresciuto del 3,8 per cento a gennaio su base mensile e del 2,6 per cento su base annua. Lo riferisce l'Istituto nazionale statistica (Ibge), evidenziando che si tratta del migliore risultato per il mese di gennaio delle serie storiche iniziate nel 2000. Negli ultimi 12 mesi fino a gennaio le vendite al dettaglio segnano una crescita dell'1,3 per cento. Delle otto categorie incluse nelle ricerche dall'Ibge, sette hanno chiuso il mese con il segno positivo. Si tratta dei settori tessuti, abbigliamento e calzature (27,9 per cento), attrezzature e materiali per ufficio, informatica e la comunicazione (7,4 per cento), ipermercati, supermercati, prodotti alimentari, bevande e tabacco (-2,3 per cento), articoli per uso personale e domestico (2,0 per cento), combustibili e lubrificanti (1,5 per cento), mobili ed elettrodomestici (1,3 per cento), libri, giornali, riviste e cancelleria (0,6 per cento). Al contrario ha mostrato contrazione il settore che include articoli farmaceutici, medici, ortopedici, profumeria e cosmetici (-1,2 per cento). Quanto alle vendite al dettaglio ampliate, che includono i settori materiale per costruzioni e quello che ingloba auto, moto e pezzi di ricambi, il volume d'affari è cresciuto dello 0,2 per cento. Il settore delle vendite al dettaglio aveva chiuso il 2022 a +1,0 per cento rispetto al 2021.(Brb)