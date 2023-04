Ucraina: Giorgetti, impegno di Ue e Fmi continua ma tutto dipende da durata del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua l’impegno dell’Europa e del Fondo monetario internazionale (Fmi) sull’Ucraina. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando con i giornalisti a margine delle riunioni primaverili del Fmi e della Banca mondiale, in corso a Washington. “Servono tante risorse, come ci ha illustrato anche oggi il ministro delle Finanze ucraino, Sergii Marchenko: Europa e Fmi si stanno muovendo, ma tutto dipende dalla durata del conflitto”, ha detto. (Was)