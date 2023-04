Italia-Tunisia: Giorgetti incontra omologo, focus su stallo Fmi e migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato a Washington l’omologo tunisino, Samir Saied, a margine delle riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, in corso nella capitale Usa. Il colloquio, riferisce una nota, si è incentrato sulla situazione economica di entrambi i Paesi e sul congelamento del Fondo monetario internazionale nei confronti di Tunisi. Particolare attenzione è stata dedicata alla possibilità per l’Italia di dare “un contributo positivo per superare questo stallo”. Al centro della discussione, infine, anche i flussi migratori verso l’Italia. (Was)