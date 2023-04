Giappone: lancio missile balistico nordcoreano innesca allarme aereo nell'Hokkaido (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le marine militari di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone avevano effettuato in settimana una nuova esercitazione navale congiunta durata tre giorni, cui ha preso parte anche il gruppo da battaglia della portaerei statunitense a propulsione nucleare Uss Nimitz. Il ministero della Difesa sudcoreano ha descritto la manovra come l'ennesima misura di deterrenza nei confronti delle minacce provenienti dalla Corea del Nord. L'esercitazione, che si è svolta nelle acque al largo dell'isola di Jeju, ha simulato operazioni di lotta antisommergibile e soccorso in mare. La manovra navale segue una serie di nuove provocazioni da parte della Corea del Nord, inclusa la presentazione della nuova testata nucleare tattica Hwasan-31 e il collaudo di un "drone sottomarino d'attacco nucleare" (Git)