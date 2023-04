Balcani: Tajani, impegno italiano per l'integrazione della regione nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un suo intervento sul "Messaggero" scrive che "i Balcani non possono più attendere. Il rilancio dell'azione italiana nella regione, che il nostro Governo ha avviato con la Conferenza di Trieste lo scorso 24 gennaio, ha trovato un'ulteriore importante tappa nella riunione ministeriale di Roma di ieri, lunedì 3 aprile". "Assieme ai ministri degli Esteri di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, nonché alla Presidenza di turno svedese del Consiglio della Ue e al Commissario all'Allargamento e la politica di vicinato, - racconta Tajani - abbiamo discusso su come rendere più concreto il processo di integrazione europea di questa regione. Abbiamo ascoltato con attenzione la forte domanda di Europa e di Italia che viene da questi Paesi, la loro aspirazione a far parte del progetto europeo a cui si sentono intimamente legati dalla storia, dalla cultura, dall'economia, e alla cui costruzione desiderano contribuire con l'energia della propria società civile e l'entusiasmo dei loro giovani". Dalla discussione è emersa chiaramente "l'esigenza di lavorare assieme per un'integrazione nei meccanismi e nella vita istituzionale della Ue fin dalle battute iniziali del processo negoziale, in particolare in settori chiave quali la transizione energetica e digitale, le infrastrutture, l'istruzione, la ricerca. Quello che questi Paesi chiedono non è uno sconto sulle riforme che l'Unione Europea chiede loro di adottare per entrare, ma certezza sul processo, sulla tempistica e soprattutto sul risultato finale". (segue) (Res)